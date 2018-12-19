Власти Башкирии собираются ввести 100%-ную ветсертификацию пчел

Ветеринарные службы Башкирии введут обязательную сертификацию пчел, первыми в России. Получать документы придется владельцам всех зарегистрированных в республике пчелосемей.

Главный государственный ветеринарный инспектор РБ Азат Зиганшин напомнил, что пилотный проект начался именно в Башкирии, поскольку республика является лидером медопроизводства в России.

«В 2019 году ставим перед собой задачу охватить этим проектом 100% пчелосемей», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом Зиганшин отметил, что «работа в этом направлении будет активизирована после выхода пчел с зимовника, тогда приступим к активной идентификации пчелопоголовья».

Глава регионального подразделения ветеринарного ведомства напомнил, что система обязательной электронной ветеринарной сертификации введена с 1 июля 2018 года. Целью сертификации является проверка продукции на безопасность и пригодность к употреблению. Электронные ветеринарные сертификаты оформляются в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии ФГИС «Меркурий», в которой планируется регистрировать всех участников оборота подконтрольной продукции.

Напомним, что власти Удмуртии намерены ввести господдержку пчеловодства в республике. Удмуртские пчеловоды утверждают, что часть меда скупают предприниматели из Башкирии и продают под брендом башкирского.