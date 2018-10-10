В Удмуртии хотят создать собственный бренд меда и организовать переработку продуктов пчеловодства

Госсовет Удмуртии подготовил законопроект, направленный на поддержку пчеловодства в республике. Как рассказал председатель постоянной комиссии по АПК Владимир Варламов, его принятие позволит создать более комфортные условия для развития отрасли, финансирование увязывается с возможностями бюджета УР, однако с предлагаемым законопроектом не согласились в правительстве региона.

Была создана рабочая группа совместно с кабмином для доработки законопроекта

— Заключение как бы не отрицательное, просто правительство выражает по некоторым моментам сомнение, насколько эта тема у нас актуальна. Значит, нужны дополнительные совещания, консультация, — пояснил Варламов. — Мы создали некий устав работы для наших пчеловодов. Я считаю, он бы оказал большую поддержку пчеловодам. Мы в перспективе могли бы выработать некий бренд, есть же сейчас бренд «Башкирский мед», появился бы «Удмуртский мед», возможно, даже в рамках кооперации пчеловодов создать некую переработку на территории нашей республики. Переработка меда заключается в фасовке.

В настоящее время пчеловодством в Удмуртии занимаются личные подсобные хозяйства и фермеры.