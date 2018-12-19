Минниханов, Шаймиев и Мухаметшин подарят детскому приюту микроскоп, ролики и наушники

Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и спикер республиканского Госсовета Фарид Мухаметшин приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Они подарят детскому приюту «Дуслык» микроскоп, роликовые коньки и беспроводные наушники.

В холле Госсовета РТ была установлена елка, на которой вывесили письма Деду Морозу, написанные детьми из детских домов, социальных приютов, социально неблагополучных семей, передает пресс-служба Госсовета РТ.

«Подарки, как и полагается, доставит Дед Мороз и вручит на праздничной елке в центре «Дуслык», — отмечается в сообщении.