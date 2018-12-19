Минсельхоз Удмуртии ожидает в 2019 году закупочные цены на молоко в пределах 23—24 рублей

Закупочные цены на молоко у сельхозпроизводителей Удмуртии к настоящему времени выросли в среднем до 23,5 рубля за килограмм, к концу года ожидается повышение до 24 рублей. Летом она падала до 18,5 рубля, что создавало серьезные проблемы сельхозкооперативам. Средняя цена по году, таким образом, составит 21 рубль.

Об этом на пресс-конференции сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова. Она отметила, что на 2019 год прогнозируется средняя цена на уровне 23—24 рублей за килограмм.

Абрамова также добавила, что по итогам года республика вышла на показатели в 780—790 тысяч тонн молока. В планах заявляется о стремлении увеличения его до 1 млн тонн молока в год.

Напомним, в конце прошлого года началось значительное снижение закупочных цен на молоко. Разница с предыдущим годом достигала 3—4 рубля, что привело к падению выручки хозяйств. Тревогу по этому поводу высказывали регионы с наибольшим объемом производства молока, в том числе Удмуртия и Татарстан. Одной из причин тогда называлось поступление на рынок более дешевого сухого молока из Белоруссии.