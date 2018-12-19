Николай Цулыгин: «Соперник здорово сыграл в обороне, по счету»

Накануне уфимский «Салават Юлаев» в рамках чемпионата КХЛ проиграл в Сочи одноименному клубу со счетом 2:5.



Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал этот неудачный исход:



— Поздравляю соперника с победой. Если сказать по нашей игре, то в первом периоде у нас были моменты, которые мы не использовали, после чего соперник здорово использовал свое большинство и уже во втором периоде поймал нас на наших же ошибках. Также в большинстве у нас был момент, чтобы забить, но шайба попала в штангу. Тут же получили контратаку, которую они здорово реализовали. И после этого соперник использовал две индивидуальные ошибки наших защитников и здорово сыграл в обороне. В третьем периоде мы попытались сделать натиск, забили один гол, но тут же опять пропустили из-за грубейшей ошибки и потом не смогли додавить. Соперник здорово сыграл в обороне, по счету, и вратарь выручил в нужные моменты, — сказал наставник.

20 декабря уфимский клуб в Москве встретится со «Спартаком».

