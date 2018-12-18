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«Салават Юлаев» проиграл «Сочи»

21:56, 18.12.2018 1
«Салават Юлаев» проиграл «Сочи»
Фото: ak-bars.ru

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. В составе «Салавата» отличились Антон Бурдасов и Линус Умарк. У «Сочи» шайбы забросили Зият Пайгин, Эрик О`'Делл, Андрей Алтыбармакян и Роберт Росен.

Ранее «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Йокерит». 20 декабря уфимцы сыграют на выезде с московским «Спартаком».

СпортХоккей Башкортостан
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