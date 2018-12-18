«Салават Юлаев» проиграл «Сочи»

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. В составе «Салавата» отличились Антон Бурдасов и Линус Умарк. У «Сочи» шайбы забросили Зият Пайгин, Эрик О`'Делл, Андрей Алтыбармакян и Роберт Росен.

Ранее «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Йокерит». 20 декабря уфимцы сыграют на выезде с московским «Спартаком».