Visa запустит в России сервис переводов денег между картами по номеру телефона

Платежная система Visa запустит в России сервис по переводу денег между картами по номеру телефона.



В новой системе участвуют четыре банка — ВТБ, «Русский стандарт», «Тинькофф банк» и «Хоум кредит». Тарифы на переводы по номеру телефона не будут отличаться от комиссий за перевод по номеру карты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Visa в России Екатерину Петелину.

По ее словам, Россия занимает первое место в мире по сумме и количеству денежных переводов с карты на карту.

Отмечается, что система переводов от Visa станет четвертой платформой в России, которая позволит пересылать друг другу деньги, зная лишь мобильный номер получателя средств. Такие системы уже работают у Сбербанка и Mastercard. Третья — система быстрых платежей от Банка России — пока находится в стадии тестирования.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже пользоваться интернет-банком и мобильным банком для проведения денежных переводов. Одной из причин стали опасения усиления контроля со стороны налоговиков.