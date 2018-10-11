Россияне стали реже использовать интернет-банки для переводов из-за опасения госконтроля

Россияне стали реже пользоваться интернет-банком и мобильным банком для проведения денежных переводов. Одной из причин стали опасения усиления контроля со стороны налоговиков.



Самыми популярными способами оплаты в интернете остаются банковские карты (ими пользовались 88,9% респондентов по сравнению с 79,2% в 2017 году), интернет-банки (рост с 80,1% до 87,2%) и электронные деньги (рост с 57,8% до 71%), передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Mediascope.



С помощью этих каналов россияне стали чаще платить абсолютно во всех категориях за исключением денежных переводов. Процент респондентов использующих интернет-банки сократился по сравнению с 2017 годом с 54,6% до 48,8%.



Объяснить динамику можно развитием альтернативных каналов передачи средств, а также «ужесточением контроля со стороны налоговых органов за такими операциями», отмечает начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексей Курзяков.