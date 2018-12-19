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Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости коклюшем в Пермском крае

07:35, 19.12.2018
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости коклюшем в Пермском крае
Фото: pixabay.com

В Пермском крае отмечается рост заболеваемости коклюшем в 2018 году. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Перми, Кунгуре, Чайковском, Краснокамске, Осинском, Очерском и Пермском районах преимущественно среди детского населения.

Группой риска явились дети до одного года, большинство из которых не были привиты против инфекционного заболевания. Основным средством профилактики коклюша является вакцинация.

В ведомстве предупреждают, что особенностью коклюша является полное отсутствие к нему врожденного иммунитета: заболеть этой болезнью может даже новорожденный. Источниками инфекции являются больные типичными и атипичными формами коклюша.

Напомним, в 2018 году в Пермском крае выявлено более 3 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции.

Общество
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