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В 2018 году в Пермском крае выявлено более 3 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции

08:38, 09.12.2018
В 2018 году в Пермском крае выявлено более 3 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции
Фото: pixabay.com

В Пермском крае выявлено 3 263 новых случаев ВИЧ-инфекции. Данные приводятся за 2018 год Пермским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

По информации ведомства, самыми неблагополучными территориями в регионе являются Карагайский, Нытвенский и Усольский районы, а также города Березники и Лысьва.

Напомним, ранее Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Башкирии на 3,7%.

Общество
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