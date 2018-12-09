В 2018 году в Пермском крае выявлено более 3 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции

В Пермском крае выявлено 3 263 новых случаев ВИЧ-инфекции. Данные приводятся за 2018 год Пермским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

По информации ведомства, самыми неблагополучными территориями в регионе являются Карагайский, Нытвенский и Усольский районы, а также города Березники и Лысьва.

Напомним, ранее Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Башкирии на 3,7%.