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Peugeot и Citroen отзовут в России 2,8 тысячи автомобилей

02:30, 19.12.2018
Peugeot и Citroen отзовут в России 2,8 тысячи автомобилей
Фото: ru.wikipedia.org/M 93

Официальный дилер Peugeot и Citroen в России ООО «Пежо Ситроен Рус» отзовет 2 895 автомобилей.

Под отзыв попали 180 кроссоверов Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, проданных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года, из-за коррозии оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах. Еще 136 машин этих моделей, реализованных с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, отозваны из-за того, что деталь внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта может перестать выполнять свою функцию, сообщается на сайте Росстандарта.

Проданные с октября 2016 года по июль 2017 года 693 автомобиля Citroen C4 Sedan отзовут из-за несоответствия минимального радиуса молдингов фиксированных стекол задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида требованиям сертификации. Реализованные с марта по ноябрь 2018 года 216 автомобилей Citroen C3 будут изъяты в связи с тем, что функция предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя не соответствует техтребованиям.

Ранее «АвтоВАЗ» отозвал в России более 40 тысяч автомобилей Lada Vesta.

ПромышленностьМашиностроение
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