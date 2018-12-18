Комитет Госдумы поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропортах

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий курить в специальных помещениях аэропортов.

Автором документа о возвращении курилок в аэропорты выступил депутат Сергей Боярский.



В комитете считают, что курение «в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», пишет ТАСС.

Ранее в Минтрансе РФ опровергли возвращение курилок в аэропорты.

Минздрав России также выступил против разрешения организации специально оборудованных мест для курения в аэропортах, так как это негативно скажется на здоровье некурящих граждан и нарушит их конституционные права.