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Комитет Госдумы поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропортах

17:58, 18.12.2018
Комитет Госдумы поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропортах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий курить в специальных помещениях аэропортов.

Автором документа о возвращении курилок в аэропорты выступил депутат Сергей Боярский.

В комитете считают, что курение «в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», пишет ТАСС.

Ранее в Минтрансе РФ опровергли возвращение курилок в аэропорты.

Минздрав России также выступил против разрешения организации специально оборудованных мест для курения в аэропортах, так как это негативно скажется на здоровье некурящих граждан и нарушит их конституционные права.

Общество
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