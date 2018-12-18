Комитет Госдумы поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропортах
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий курить в специальных помещениях аэропортов.
Автором документа о возвращении курилок в аэропорты выступил депутат Сергей Боярский.
В комитете считают, что курение «в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», пишет ТАСС.
Ранее в Минтрансе РФ опровергли возвращение курилок в аэропорты.
Минздрав России также выступил против разрешения организации специально оборудованных мест для курения в аэропортах, так как это негативно скажется на здоровье некурящих граждан и нарушит их конституционные права.Общество
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