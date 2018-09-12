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В Минтрансе РФ опровергли возвращение курилок в аэропорты

12:41, 12.09.2018
В Минтрансе РФ опровергли возвращение курилок в аэропорты
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России пока не будут отменять запрет на курение в аэропортах.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, этот вопрос обсуждался вместе с Министерством здравоохранения РФ.

«Пока решение (о запрете курения, — прим. ред.), которое сегодня зафиксировано в федеральном законодательстве, меняться не будет», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минздрав России выступил против разрешения организации специально оборудованных мест для курения в аэропортах, так как это негативно скажется на здоровье некурящих граждан и нарушит их конституционные права.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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