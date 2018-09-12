В Минтрансе РФ опровергли возвращение курилок в аэропорты
В России пока не будут отменять запрет на курение в аэропортах.
По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, этот вопрос обсуждался вместе с Министерством здравоохранения РФ.
«Пока решение (о запрете курения, — прим. ред.), которое сегодня зафиксировано в федеральном законодательстве, меняться не будет», — цитирует его ТАСС.
Ранее Минздрав России выступил против разрешения организации специально оборудованных мест для курения в аэропортах, так как это негативно скажется на здоровье некурящих граждан и нарушит их конституционные права.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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