В Минтрансе РФ опровергли возвращение курилок в аэропорты

В России пока не будут отменять запрет на курение в аэропортах.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, этот вопрос обсуждался вместе с Министерством здравоохранения РФ.

«Пока решение (о запрете курения, — прим. ред.), которое сегодня зафиксировано в федеральном законодательстве, меняться не будет», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минздрав России выступил против разрешения организации специально оборудованных мест для курения в аэропортах, так как это негативно скажется на здоровье некурящих граждан и нарушит их конституционные права.