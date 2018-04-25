Минздрав РФ выступил против возвращения комнат для курения в аэропорты

Минздрав России выступил против разрешения организации специально оборудованных мест для курения в аэропортах, так как это негативно скажется на здоровье некурящих граждан и нарушит их конституционные права.

«Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям статьи 55 Конституции Российской Федерации», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о создании в аэропортах специальных изолированных помещений для курения.