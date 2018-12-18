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Губернатор Кузбасса: «Татарстан — один из лучших регионов страны во многих сферах»

17:34, 18.12.2018
Губернатор Кузбасса: «Татарстан — один из лучших регионов страны во многих сферах»
Фото: kremlin.ru

В Татарстан с рабочим визитом прибыл губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Татарстан — один из лучших регионов страны во многих сферах, нам есть чему поучиться у коллег», — написал он в своей группе «ВКонтакте».

Глава Кузбасса уже посетил Агентство инвестиционного развития, IT-парк и инновационный медицинский центр «Эйдос-медицина».

«Такие знания и технологии необходимы для развития экономики, медицины и бизнеса нашего региона. Члены кузбасской делегации перенимают накопленный опыт. Благодарен нашим друзьям из Татарстана за сотрудничество!» — подытожил Цивилев.

Стоит отметить, что это первый первый официальный визит Цивилева в качестве губернатора Кузбасса в Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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