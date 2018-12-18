В Казани вынесли приговор по делу об афере с распиской от покойника

Сегодня Московский райсуд Казани огласил приговор по делу о фальсификации гражданского иска на 8 млн рублей на основании сфабрикованной долговой расписки покойного предпринимателя.

Виновными в покушении на мошенничество и подделке официальных документов признаны все трое подсудимых. В прениях все они признали вину, просили лишь об условном сроке. Однако суд отправил всю четверку в колонию.

Экс-сотрудника полиции и бизнесмена Андрея Зубкова, как организатора аферы, суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима, на два месяца меньше составит наказание трем его подельникам — лжеистцу Алексею Инчину, учредителю зеленодольского ДНТ «Мечта» Андрею Корню и родственнику Зубкова Дмитрию Герасимову. Об этом «Реальному времени» сообщила потерпевшая по делу владелица сети ветеринарных клиник Елена Алексеева, с которой путем подачи иска в тот же Московский суд пытались взыскать несуществующий долг.

По словам потерпевшей, только в суде она узнала, что при обыске в машине одного из фигурантов дела нашли проект мирового соглашения, в котором ей добровольно предлагалось выплатить все те же 8 млн рублей.

Напомним, разобраться в этой истории потерпевшей помогли сотрудники Следкома и УЭбиПК МВД Татарстана. Дело второй группы «разводящих» рассматривал Ново-Савиновский суд.