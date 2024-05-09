МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий паводка в нескольких регионах

Сотрудники МЧС России продолжают работы по ликвидации паводка в Тюменской, Курганской, Оренбургской и Омской областях. За прошедшие сутки в некоторых районах удалось снизить уровень воды, что позволило освободить от нее жилые дома, дачные дома и приусадебные участки.

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим снизился в разных районах от 2 до 11 сантиметров. Однако остаются подтопленными 425 жилых домов, 347 дачных домов и 3 455 приусадебных участков. В регионе также подтоплены 13 участков автодорог.

За сутки специалисты МЧС России откачали 32 тыс. кубометров воды. В Курганской области в семи муниципалитетах остаются подтопленными жилые дома, дачные дома, низководные мосты и приусадебные участки. В Оренбургской области остаются подтопленными более 2 295 жилых домов и более 5 500 приусадебных участков. За сутки специалисты МЧС откачали более 75 тыс. кубометров воды.

Ситуация в Омской области осложняется тем, что уровень воды в реках Ишим и Иртыш повышается. У села Орехово вода поднялась на 31 сантиметр, у села Усть-Ишим — на 27 сантиметров. Сотрудники МЧС России проводят работы по эвакуации жителей и возведению защитных насыпей. Только уложено около 35 тыс. мешков с грунтом. Также было возведено три земляные насыпи высотой 6 метров.

Напомним, с начала года горноспасательные подразделения МЧС России провели более 13 тысяч профилактических обследований выработок обслуживаемых объектов.

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Разиль Самигуллин