Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС рассказал об обстановке в Салавате после атаки беспилотника

Обстановка в башкирском Салавате после атаки беспилотника в настоящее время является стабильной. Об этом заявил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Пострадавших в результате инцидента нет.

— Превышений ПДК в воздухе нет, — подчеркнул Кирилл Первов.

Атака произошла 9 мая около 13.00 по местному времени. Беспилотник нанес удар по промышленной зоне города Салавата. После атаки произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават».

— Предприятие продолжает работать в штатном режиме. На месте происшествия работают экстренные службы и руководители силовых ведомств, — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.