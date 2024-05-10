Водолазы подняли 9 человек из автобуса после ДТП в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на месте дорожной аварии завершились водолазные работы сотрудников МЧС России. Спасатели подняли из затонувшего автобуса 9 пострадавших. Три человека погибли.
Как сообщает пресс-служба МЧС, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии клинической смерти. Сейчас водолазы закрепляют стропы, чтобы извлечь автобус из воды.
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