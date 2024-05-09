В Салавате беспилотник атаковал нефтеперерабатывающее предприятие

Сегодня, 9 мая, около 13.00 беспилотник нанес удар по промышленной зоне города Салавата. После атаки произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават».

— Предприятие продолжает работать в штатном режиме. На месте происшествия работают экстренные службы и руководители силовых ведомств, — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, 17 апреля текущего года дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Татарстан.

Ранее глава УМВД по Казани Надир Закиров предложил обеспечить сотрудников критически важных предприятий города средствами для фиксации летательных аппаратов, а также приборами для оптического наблюдения.

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