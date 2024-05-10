В Подмосковье сбили летевший на Москву беспилотник
В городском округе Подольск силами ПВО Минобороны была отражена атака БПЛА, который летел в сторону Москвы.
— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Накануне произошла еще одна атака беспилотника — он нанес удар по промышленной зоне города Салавата в Башкирии. После атаки произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». Пострадавших нет.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Происшествия