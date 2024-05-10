В Казани выясняют обстоятельства конфликта между молодыми людьми

В одном из дворов Советского района Казани произошел конфликт между молодыми людьми. Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции «Гвардейский» Управления МВД России по городу Казани.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они задержали нескольких граждан и доставили их в отделение. Сейчас полицейские устанавливают личности участников конфликта и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники казанской полиции задержали 17-летнюю карманницу, которая оказалась уроженкой Ярославской области. По предварительным данным следствия, она причастна к 12 эпизодам краж на территории Казани, а сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

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Разиль Самигуллин