Академия наук РТ запустила русско-татарский переводчик на основе нейросетей

Академия наук РТ объявила о запуске пробной версии русско-татарского и татарско-русского переводчика на основе нейросетей.

Старший научный сотрудник института прикладной семиотики Академии наук республики Айдар Хусаинов рассказал, что проект реализуется в рамках госпрограммы по развитию и сохранению татарского языка в республике.

«В последний год были достигнуты достаточно хорошие результаты, которые побудили нас к тому, чтобы уже в 2018 году, а не к концу 2020 года, как было запланировано, создать пробную версию», — приводит ТАСС слова Хусаинова.

Переводчик находится на стадии тестирования. По словам ученого, разработаны все необходимые алгоритмы и технологии, которые позволят вводить данные голосом и услышать, как звучит слово. Специалисты также разрабатывают мобильное приложение для операционных систем iOS и Android.

«Этот переводчик сейчас работает на современных подходах, которые используют нейросетевые технологии. На основе массива данных, который мы накопили с «параллельных текстов», система «учится», какие фразы переводятся с русского на татарский и с татарского на русский соответственно. Она пытается понять смысл, каким образом сочетание слов передает суть на одном и другом языках», — сказал Хусаинов.

По словам Хусаинова, институт пытается развить положительные качества переводчика, одно из них — перевод отдельных слов за счет словарей, справочных материалов. Он отметил, что специалисты продолжат развивать проект, работа не ограничится 2020 годом.

Напомним, что учебники нового поколения по татарскому должны появиться к 1 сентября 2019 года.