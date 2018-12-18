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В Уфе суд вынес приговор экс-сотруднице полиции за разглашение государственной тайны

14:19, 18.12.2018
В Уфе суд вынес приговор экс-сотруднице полиции за разглашение государственной тайны
Фото: pixabay.com

В Уфе перед судом предстала экс-сотрудница полиции по факту разглашения государственной тайны.

По материалам республиканского УФСБ, 40-летняя сотрудница отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РБ за деньги разгласила директору компании информацию о факте проведения в отношении него оперативно-разыскных мероприятий.

Мужчина подозревается в организации незаконного бизнеса. У следователей были доказательства того, что газозаправочные станции, принадлежащие коммерсанту, работают без нужных документов.

Экс-полицейский проходила по делу о нарушении гостайны и взятке. В итоге суд признал ее виновной и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, сегодня стало известно, что напавший на пермскую школу №127 подросток отправится в воспитательную колонию на девять лет и восемь месяцев.

Общество Башкортостан
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