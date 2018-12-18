Напавший на пермскую школу подросток отправится в колонию почти на 10 лет

В Перми суд во вторник, 18 декабря, огласил приговор подростку, напавшему на пермскую школу №127.

17-летний молодой человек отправится в воспитательную колонию на девять лет и восемь месяцев, сообщили в Мотовилихинском районном суде города.

Рассмотрение дела по существу началось в закрытом формате 26 октября. Второй подросток проходит по отдельному делу, так как был признан невменяемым.

Напомним, 5 января этого года произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе случилась драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.

Ранее подросток, напавший на пермскую школу, извинился перед всеми пострадавшими.

