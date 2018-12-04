США и НАТО выдвинули России ультиматум о выполнении ДРСМД

В НАТО заявили, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отмечается, что Россия «разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9М729», поэтому нарушила соглашение.

«Мы решительно поддерживаем вывод США о том, что Россия значительно нарушает свои обязательства в рамках Договора РСМД», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой альянса.



В НАТО призвали Россию «немедленно вернуться к полному соблюдению» договора.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.



Он также подчеркнул, что США высоко ценят поддержку этого решения США со стороны НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД. Также американский лидер поручил подготовить доклад о «нарушении» договора Россией. В МИД РФ заявили, что Россия намерена защищать свою страну и интересы, в отличие от США, которые готовят войну.