Подросток, напавший на пермскую школу, извинился перед всеми пострадавшими

Один из фигурантов уголовного дела по факту нападения на пермскую школу №127 в ходе судебного процесса извинился за произошедшее.

Адвокат подсудимого сообщил, что подзащитный принес извинения всем потерпевшим, законным представителям потерпевших, своим родителям, своей семье, учителям, пострадавшему учителю и администрации школы. Он подчеркнул, что подросток раскаялся в содеянном, передает «Интерфакс».

Добавим, рассмотрение дела по существу началось в закрытом формате 26 октября в Мотовилихинском районном суде Перми. Второй подросток проходит по отдельному делу, так как был признан невменяемым.

Напомним, 5 января этого года произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе случилась драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.

Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу.