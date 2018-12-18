Вратарь Александр Беленов — лучший футболист «Уфы» в декабре

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста ФК «Уфа» в декабре, сообщает пресс-служба башкирской команды.

Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набрав 40,5% общих голосов.



В последнем месяце 2018 года уфимская команда провела два гостевых матча чемпионата России. Обе встречи завершились вничью: «Уфа» — «Анжи» (0:0) и «Краснодар» — «Уфа» (1:1). В этих матчах одним из героев стал Александр Беленов. В игре с «Краснодаром» голкипер совершил несколько блестящих сейвов, а в матче с «Анжи» вратарь отбил пенальти, который стал уже пятнадцатым парированным для Беленова. Александр догнал по этому показателю Акинфеева. Впереди только Роман Березовский, у которого 18.

Второе место в опросе по итогам декабря занял хавбек из Люксембурга Оливье Тилль — 32,4 процента всех голосов.



Замкнул тройку лучших игроков декабря защитник юношеской сборной России и ФК «Уфа» Данил Круговой, набрав 6,3 процента.

