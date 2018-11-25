В России предложили ввести социальные контракты для безработных и бедных

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил вести социальные контракты для безработных и бедных — это позволит обеспечить их рабочими местами. Об этом он заявил в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия-1».

«Мы считаем, что так называемые социальные контракты нужно продвигать. Если у вас в регионе, городе, районе [есть] бедные, то им нужно предложить пусть минимально оплачиваемую, по невысоким ставкам, но чтобы вы что-то делали, не просто дома сидели и получали пособие по безработице», — сказал глава СП.

По его словам, люди будут получать по 10—20 тыс. рублей, «но все-таки это не просто пособие по безработице». Такие меры потребуют не более 10 млрд рублей в год, передает ТАСС.

Как ранее сообщил глава Минтруда Максим Топилин, за чертой бедности в РФ живут 20 млн россиян.