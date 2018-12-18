Плющенко посоветовал олимпийской чемпионке Сотниковой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова должна завершить карьеру.

«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду — и достаточно.

Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, что Сотникова не выступала на официальных соревнованиях с 2015 года.