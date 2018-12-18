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Бречалов подписал указ о повышении тарифов на ЖКХ в 2019 году

12:49, 18.12.2018 1
Бречалов подписал указ о повышении тарифов на ЖКХ в 2019 году
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ в республике. Наибольший рост в 2019 году ожидается в Ижевске и Глазове.

Повышение с 1 июля сразу на 15% ожидает жителей Глазова, на 6% — жителей Ижевска. Во всех городах и районах предельный индекс с 1 января составит 1,7%.

Предельный индекс для Сарапула установлен на уровне 4,1%, для Воткинска, Можги и всех районов республики — 4%.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте правительства республики.

Ожидается, что 19 декабря в Удмуртии будет установлен размер тарифа по ТКО.

ОбществоВластьИнфраструктура Удмуртия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:58
    но когда же начнут снижать цены на все ,на 25-30% каждый год. раньше говорили надо оплачивать 100% , но уже платим 2000% , а им все мало и мало
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