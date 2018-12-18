Прокуратура проверит работников скорой помощи по факту смерти женщины в Пермском крае

Прокуратура проверит действия медработников по факту смерти местной жительницы в машине скорой помощи в Пермском крае.

Инцидент произошел в поселке Южный-Коспашский города Кизела в воскресенье, 16 декабря. По предварительным данным, мать двоих детей умерла от инсульта в машине скорой помощи. Женщина ждала медиков около двух часов, так как больница находилась в ста километрах от ее дома.

Как пояснили в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет проверено соблюдение стандартов оказания медицинской помощи лечебным учреждением, скорой медицинской помощи, а также дана правовая оценка действиям медицинских работников.

В случае выявления нарушений действующего законодательства виновные лица понесут наказание.

Напомним, в Кудымкаре перед судом предстанут медики, по вине которых скончался маленький ребенок.