В Кудымкаре перед судом предстанут медики, по вине которых скончался маленький ребенок

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух медработников в Пермском крае, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 31 декабря прошлого жительница Кудымкарского района в вечернее время вызвала бригаду скорой помощи в связи с повышенной температурой у ребенка. После чего мальчик был госпитализирован в стационар №3 в село Ошиб. В связи с ухудшением состояния его перевели в ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», где ночью 1 января 2018 года в реанимационном отделении он скончался.

Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, медицинские работники допустили дефекты оказания медицинской помощи. Вследствие преступной небрежности, допущенной обвиняемыми, малолетний пациент скончался. Умершему ребенку был год и 10 месяцев.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее в Казани возбуждено уголовное дело о смерти 50-летней женщины в медицинском центре ООО «Идеалия».