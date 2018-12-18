Сын экс-главы РЖД подал в суд на «Новую газету»

Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей подал в суд на «Новую газету».

Иск касается статьи «Особо важное убийство», в которой «Новая газета» приводит различные версии убийства и в том числе связывает преступление с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда.

Речь идет об убийстве старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу подполковника Евгении Шишкиной.

«Упоминание моего имени в контексте убийства абсолютно недопустимо, поэтому не вижу для себя иного сценария, кроме как подача судебного иска с целью защиты моей репутации», — передает РБК со ссылкой на Андрея Якунина.

Как следует из материалов Басманного суда Москвы, 17 декабря был зарегистрирован иск Якунина А.В. к И.М. Муртазину и АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета».

Ранее иск против «Новой газеты» подал сам экс-глава РЖД Владимир Якунин. Он потребовал 5 млн рублей от газеты и двух журналистов по иску о защите деловой репутации.