Губернатор Пермского края проведет предновогодний прямой эфир с жителями в Instagram
Губернатор Пермского края Максим Решетников проведет очередной прямой эфир с жителями в Instagram. Об этом он сообщил на своем аккаунте в соцсети.
Глава региона пообещал ответить на вопросы пользователей, которые они будут оставлять в комментариях.
«Пишите о волнующих вас темах в комментариях. Те вопросы, которые остались после прошлого общения — к ним тоже вернемся», — написал Решетников.
Общение с пермяками состоится в 19 часов 18 декабря.
Напомним, Максим Решетников проводит уже третью конференцию в Instagram. После прошлого прямого эфира губернатора был уволен начальник департамента ЖКХ Перми.Общество
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