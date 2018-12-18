Губернатор Пермского края проведет предновогодний прямой эфир с жителями в Instagram

Губернатор Пермского края Максим Решетников проведет очередной прямой эфир с жителями в Instagram. Об этом он сообщил на своем аккаунте в соцсети.

Глава региона пообещал ответить на вопросы пользователей, которые они будут оставлять в комментариях.

«Пишите о волнующих вас темах в комментариях. Те вопросы, которые остались после прошлого общения — к ним тоже вернемся», — написал Решетников.

Общение с пермяками состоится в 19 часов 18 декабря.

Напомним, Максим Решетников проводит уже третью конференцию в Instagram. После прошлого прямого эфира губернатора был уволен начальник департамента ЖКХ Перми.