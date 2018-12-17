В правительстве РФ рассказали, как будут увеличивать продолжительность жизни до 78 лет

Правительство России собирается снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 24% и от онкологических — на 8% для увеличения продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет.



«В рамках мероприятий, которые реализуются по национальному проекту «Здравоохранение», мы предполагаем снизить смертность на 17%, то есть спасти за этот период более 200 тысяч человеческих жизней. И главным образом это будет обеспечено за счет двух проектов: это сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит «Интерфакс».

Ранее эксперты пришли к выводу, что будущий бюджет РФ создает «непреодолимые препятствия» для достижения целей в сфере здравоохранения, сформулированных в майском указе президента Владимира Путина.

