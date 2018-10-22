Майский указ в сфере здравоохранения оказался под угрозой срыва из-за нехватки средств

Эксперты пришли к выводу, что будущий бюджет РФ создает «непреодолимые препятствия» для достижения целей в сфере здравоохранения, сформулированных в майском указе президента Владимира Путина. Такие выводы приводят РАНХиГС и Институт Гайдара в заключении на проект федерального бюджета на 2019—2021 годы.

Бюджет предусматривает увеличение финансирования здравоохранения лишь на 0,07—0,28% ВВП, с учетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и бюджетов регионов эти госрасходы в среднем составят 3,5% ВВП. Это существенно меньше цели, установленной Путиным в послании Федеральному собранию, — 4%, пишут «Ведомости».



Согласно указу Путина, к 2024 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний должна снизиться почти на треть, от онкологических заболеваний — на 10%, а продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет. Но выполнению этих задач будет препятствовать дефицит ресурсов, предупреждают эксперты ВШЭ.



Отмечается, что большая часть расходов по нацпроекту будет направлена не на медицинскую помощь, а на инвестиции в строительство и оборудование.



Напомним, указ был подписан 7 мая. Среди заявленных целей — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности.