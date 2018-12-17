Альберт Яруллин: «Это игра на эмоциях, и в конце довольно «жарко» было»

Фото: "Реальное время"

Защитник «Ак Барса» после игры с «Автомобилистом» (3:1) рассказал, как удалось сдержать соперника, а так же о своем партнере по защитной связке, Андрее Маркове.

— Если говорить по матчу, по первому периоду, почему «Ак Барс» опять первый пропускает, почему так сложно входит в игру?

— Долгий перерыв был, и не скажу, что как-то слаженно сыграли. Мы играли пять на три и пропустили. И не скажу, что мы что-то привезли. Просто удаление, так сложились обстоятельства.

— Альберт, еще недавно, в ноябре буквально, отрыв «Автомобилиста» от команд «Востока» был 10—12 очков, от «Ак Барса» в частности, а сейчас осталось одно. Как это вообще для вас? Важно ли, что они подтянулись так?

— Для нас важно «найти» свою игру и играть в то, что от нас просят тренеры. Это получается от взаимопонимания, главное,наладить свою игру. Ну естественно, мы играем за очки, и они нам нужны.

— Не смущало, что отрыв от 1-го места 15 очков, условно говоря, был.

— Да нет, на это внимания никто не обращал. Они очень здорово начали в этом сезоне, хорошо играли. Выиграли 20 игр подряд — это очень хороший показатель.

— В концовке сегодня была маленькая стычка, видно было, что хочется эмоции выплеснуть. Где-то шаг на себя поймал, где-то толкнул.

— Ну это игра на эмоциях, и в конце довольно «жарко» было. Они хотели забить, мы не давали им этого сделать. Это хоккей, эмоции. Но выплескивать эмоции не надо, потому что мало ли удаление, а подвести команду — это нехорошо.

— Это были стычки с их стороны или все же больше эмоции?

— Эмоции. Они шли на ворота забивать, а мы защищали ворота и поэтому толкались. Это хоккей, это нормально.

— Андрею Маркову через пару дней уже 40 лет исполняется, он ваш партнер в паре. Что можете вообще про эту, на самом деле, легенду российского хоккея сказать? За полтора сезона вместе с ним, что может быть у него увидели, смогли ли немножко вырасти в плане хоккея?

— Действительно, это легендарный человек. Такой топ-защитник российского хоккея в принципе. В быту как он себя ведет — это большой профессионал, и я многому у него научился. Так что ему огромное спасибо за это. Он — легенда. На льду подсказывает, много нюансов говорит, таких мелочей, которые сам не замечаешь как на льду, так и в быту. Это, действительно, очень помогает