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Зинэтула Билялетдинов: «Трудолюбие и терпение Михеева позволили ему раскрыться»

22:45, 17.12.2018
Зинэтула Билялетдинов: «Трудолюбие и терпение Михеева позволили ему раскрыться»
Фото: Ак Барс

— Добротный матч, ребята играли с хорошей отдачей и настроением. Несмотря на то, что пропустили сначала, мы не остановились, продолжили работать и добились своего.

— У Артёма Михеева дубль, он прогрессирует. За счет чего ему это удается?

— За счет терпения и работы, большого желания. У него есть хорошие качества, они развиваются, это здорово.

Можете назвать его качества?

— У него достаточно много качеств. Во-первых, это трудолюбие и терпение, это очень важно. Несмотря на то, что Артем не первый год в команде, мы его то в «Барсе» смотрим, то здесь, а он руки не опускает и работает. Это ему помогает. Ну и игровое мышление — мы считаем, оно очень хорошее, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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