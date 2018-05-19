Ученые: позднее засыпание может быть причиной психических расстройств

Британские ученые провели исследование и выяснили, что у людей со сбитыми биологическими часами более вероятно развитие болезни Альцгеймера и рассеянного склероза. Об этом сообщает издание The Lancet Psychiatry.

Отмечается, что такая тенденция возникла из-за искусственного освещения, сопровождающего человека каждый день. Также биополярные расстройства и депрессии свойственны работающим ночью людям.

Ученые порекомендовали не пользоваться перед сном гаджетами и другими отвлекающими ото сна или нарушающими его предметами.

Ранее шведские медики заявили, что желание спать днем, при 7-8-часовом сне ночью, свидетельствует о сбое в организме. Дневной сон они назвали симптомом воспалений, депрессий, избыточного веса и нехваткой витаминов.