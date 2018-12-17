СПЧ предложил перенести единый день голосования на ноябрь или декабрь

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Илья Шаблинский во время встречи с Владимиром Путиным предложил перенести единый день голосования в России с сентября на ноябрь или декабрь.

«Сейчас речь не идет о мотивах законодателей, которые установили эту дату, но она означает — начало сентября, — что избирательная кампания приходится на август, месяц отпусков. Получается, это снижает, «сушит» вообще явку, усложняет задачу кандидатам, они вообще лишаются летнего отпуска. Это такие известные вещи, уже известные широко. Наше предложение — вернуть дату единого дня голосования на декабрь или на ноябрь», — сказал он.

По словам Шаблинского, «это всем будет удобнее», пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Кремле отказались от отмены или либерализации «муниципального фильтра», а также не увидели смысла в переносе единого дня голосования и других кардинальных изменениях избирательной системы.