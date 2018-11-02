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Кремль отказался от изменений избирательной системы

14:33, 02.11.2018
Кремль отказался от изменений избирательной системы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Кремле не видят необходимости в отмене или либерализации «муниципального фильтра», переносе единого дня голосования, а также в других кардинальных изменениях избирательной системы.

«Вопрос о кардинальных изменениях избирательного законодательства в повестке дня администрации президента не стоит. Там не видят необходимости в отмене или модернизации «муниципального фильтра», а также возвращении в избирательные бюллетени графы «против всех», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента России.

По его словам, перенос единого дня голосования также не рассматривается.

Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась за поиск решений в рамках текущего выборного процесса, в первую очередь вопроса о «муниципальном фильтре». Она также рассказала о случаях выдвижения на выборы «мертвых душ».

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