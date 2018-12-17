США могут ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.

«Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине», — сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Германия и Франция не считают необходимым ужесточение санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны, а моряки арестованы на два месяца.