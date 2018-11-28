Франция и Германия выступили против ужесточения санкций в отношении России — СМИ

Германия и Франция не считают необходимым ужесточение санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.



Страны высказались за необходимость развивать «меры по укреплению доверия». Санкции к этому не относятся, передает газета Die Welt.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.



Власти Украины обсуждают с представителями США размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом. В Киеве считают, что не могут самостоятельно обеспечивать долгосрочную безопасность.

