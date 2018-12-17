Маскот «Чикаго Блэкхоукс» дал отпор нападающему

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс» (3:4 ОТ) произошел инцидент, связанный с талисманом «ястребов» по имени Томми Хоук. Маскот подвергся нападению со стороны одного из зрителей, сообщает Sport24.ru.

Факт нападения и беспорядков зафиксировала полиция Чикаго. В отчете сказано, что «мужчина выполнял роль талисмана, находясь в костюме маскота, когда другой мужчина начал наносить ему удары в голову».

Интересно, что маскот себя в обиду не дал. Он уложил нападавшего на пол и нанес ему несколько ударов в ответ. В результате инцидента никто не был задержан.

«Мы знаем о случившемся и собираем факты. На данный момент других комментариев у нас нет», — сказано в заявлении «Блэкхоукс».