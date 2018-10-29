Власти Перми изменят работу светофора на перекрестке улицы Плеханова и шоссе Космонавтов

С 30 октября в Перми на перекрестке улицы Плеханова и шоссе Космонавтов для автомобилистов заработают дополнительные секции на светофоре для двух поворотов налево с шоссе Космонавтов.

Решение об изменении режима работы светофора было принято в связи с высокой аварийностью перекрестка. После специалисты проведут мониторинг транспортной ситуации и настройку работы светофора для оптимизации движения транспорта, рассказали в мэрии.

Напомним, ранее Минтранс Татарстана объяснил появление заборов на дорогах.