Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня ниже 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,35—66,85 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

В минувшую пятницу Банк России принял решение об увеличении ключевой процентной ставки на 25 бп до 7,75%, одновременно с решением возобновить покупку валюты на открытом рынке для Минфина, что свело на нет положительный эффект для рубля от повышения ставки.

По словам эксперта, сегодня рынок будет находиться в ожидании решения ФРС США по уровню ключевой процентной ставки и прогноза ФРС по экономике и по процентной ставке в 2019 году (dot plots) — ожидается сокращение количества повышений в следующем году с 3 повышений.

Напомним, что 14 декабря эксперт прогнозировал курс доллара к рублю на уровне 66,15—66,65 за 1$.