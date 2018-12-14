Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,15—66,65 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По его словам, сегодня российский рынок будет находиться в ожидании итогов заседания Банка России о ключевой ставке. 15 из 27 аналитиков Reuters не прогнозируют изменение ключевой ставки, 12 ожидают повышение на 0,25 п.п.

На фоне вероятного повышения ставки до 7,75% возможна небольшая коррекция доходностей локальных бумаг.

Напомним, что 13 декабря эксперт прогнозировал курс доллара к рублю на уровне 66,05—66,75 за 1$.

