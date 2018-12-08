Власти Уфы выделили 3,5 млрд рублей на проблемные мосты в Уфе

На реконструкцию проблемных мостов в Уфе власти Башкирии выделили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил врио главы республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Руководитель региона пояснил, что из общей суммы субсидий 2,5 млрд рублей даст федеральный бюджет в рамках соглашения на международном форуме «Транспорт России».

«Приняли важные решения по уфимским мостам. Это большая проблема. Сложная ситуация сложилась со старым мостом на выезде в аэропорт. Летом сделали ремонт, но через два года его все равно придется закрыть, слишком высок износ. Уже сейчас по нему могут безопасно ездить только легковые автомобили, тяжелому транспорту — запрещено», — написал Хабиров.

Кроме того, по его словам, в Башкирии находятся два предаварийных моста в Затоне и Шакше. В ближайшее время там будут приняты необходимые решения.

Напомним, ранее стало известно, что «Башинформсвязь» продаст властям Башкирии здание в Уфе за 175 млн рублей.