В Казани на открытии главной елки 27 декабря запустят салют

27 декабря у Центра семьи «Казан» откроется главная городская елка, мероприятие завершится салютом.



В программе открытия запланирован музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки, участников конкурса «Народный Дед Мороз». На этой же площадке подведут итоги конкурса, передает корреспондент «Реального времени» с «делового понедельника» в мэрии Казани.

27 декабря при условии морозов у «Казана» планируется также открыть ледовый городок.

Всего в Казани к Новому году откроется 60 праздничных площадок. В новогоднюю ночь до 2 утра в городе будут работать новогодние площадки у «Чаши» и в парке «Черное озеро».